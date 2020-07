Za terapevtski bazen se zanima tudi avstrijski Lorenz Ateliers

Kot smo poročali že minuli konec tedna, je interes za postavitev novega terapevtskega bazena v starem pristanišču, v skladišču, v katerem je nekoč delovalo podjetje Ford, izredno velik. Občinska služba za investicije, ki vodi, načrtuje in izvaja investicije ter investicijsko vzdrževanje nepremičninskega premoženja in sodeluje pri pripravi investicij za občinsko upravo, je prijela kar devet nezavezujočih ponudb. Med njimi tudi ponudbo avstrijskega biroja Lorenz Ateliers, ki ga vodita avstrijski arhitekt Peter Lorenz in tržaška arhitektka Giulia Decorti.

Arhitekta, ki imata biro na Dunaju in v Innsbrucku, sta na Trst še posebej navezana. Ne samo zato, ker je arhitektka Decortijeva Tržačanka, ampak tudi zato, ker je Peter Lorenz krvno povezan s Trstom, saj je bila Tržačanka njegova mati. V preteklosti je v mestu izpeljal kar nekaj pomembnih projektov. Večkrat je tudi javno povedal, kako bi se javni upravitelji morali lotiti prenove tako obsežnega območja, kakršno je staro pristanišče.

Po telefonu smo se včeraj pogovarjali s službeno in življenjsko partnerko Giulio Decorti, ki je utemeljila odločitev, da se odzovejo občinskemu pozivu za javno zbiranje nezavezujočih ponudb.