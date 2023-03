Za tragedijo v Ulici Foscolo huda socialna stiska

Dan po vesti, da je 67-letni moški v petek pozno popoldne v stanovanju v Ulici Foscolo do smrti zabodel 38-letnega sina in nato še sam sebi poskusil vzeti življenje, pušča za sabo težko sled. V Trstu je odjeknila niti dva tedna po tem, ko je nekaj sto metrov stran, v Ulici Ghirlandaio mož s pištolo ustrelil soprogo in se zastrupil s psihofarmaki.

Gre za podobno sosledje za drugačna obraza stiske, ki pesti vse številnejše v mestu. Pokojniku je pomagala tržaška socialna služba oziroma je čez dan obiskoval center neprofitne organizacije CEST, ki skrbi za odrasle posameznike s posebnimi potrebami, je za Primorski dnevnik potrdil predsednik Maurizio Pessato. Oče, ki je kmalu po dogodku poklical enotno številko za klice v sili 112 in priznal umor, naj bi trpel za duševnimi motnjami in so mu bili v oporo v centru za duševno zdravje. Po poskusu samomora ga zdravijo v katinarski bolnišnici.

V ponedeljek je bil že dogovorjen sestanek, na katerem bi natančneje določili, kako bi lahko družini bolje pomagali, je še povedal Pessato. Pred niti tednom dni ju je namreč prizadela nepričakovana smrt žene oziroma matere in so se torej odločili, da bodo okrepili dosedanjo pomoč, nekatere korake so že določili. Ni pa bilo dovolj. Skušali smo zato tudi razumeti, s katerimi težavami se morajo spopadati starši otrok s posebnimi potrebami in zakaj kljub trudu nekaterih angažiranih posameznikov, italijanski sistem pomoči tem družinam kaže vrsto vrzeli.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.