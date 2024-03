Za ureditev stalnih kioskov stroga pravila

Ko zadiši po pomladi, se po zimskem spanju tako kot zvončki, na dnevnem redu devinsko-nabrežinskega občinskega sveta pojavijo kronične kritičnosti Sesljanskga zaliva. Vsakič jih na dan potegne kdo od opozicijskih svetnikov, ne glede na to, kdo drži vajeti občine v rokah. Tokrat je za to poskrbel Svetnik Lige Walter Pertot, ki je postavil vprašanje o stanju kioskov v zalivu.

Pertot je spomnil na predlog projekta javno-zasebnega partnerstva za ureditev štirih stalnih bivalnih enot s sanitarijami, ki bi nadomestile štiri kioske, ki jih je vsako leto treba postaviti in po 120 dneh umakniti. Minili sta že dve zimi, je opozoril in občinsko vodstvo vprašal, ali je stvar izvedljiva ali pa se je predlagatelj – začasno ciljno združenje štirih RTI Sistiana 4 dreams – premislil?

Nazadnje so 1. februarja letos z devinsko-nabrežinske občine poslali dopis združenju RTI 4 Dreams, naj svoj predlog le formalizira in izstavi manjkajoče dokumente, ki jih predvideva projekt javno-zasebnega partnerstva, vključno z osnutkom sporazuma, je stanje pojasnil podžupan Mitja Petelin. Občina je v dopisu navedla tudi nekaj zahtev, med katerimi je spoštovanje določil podrobnega prostorskega načrta za sesljansko pristanišče. Združenje je namreč prosilo za njegovo prilagoditev, vendar to ne pride v poštev,« je potrdil. Zakaj prilagoditev? Ker je ocenilo, da so sanitarne norme, ki jih predvideva zdravstveno podjetje Asugi preveč omejujoče: kuhinje morajo obsegati vsaj 15 kvadratnih metrov, skladišča pa naj bi zaobjemala vsaj 30 odstotkov celotne površine, manevrskega prostora za streženje je posledično malo. Rešitev bi lahko bila po Petelinovih besedah ta, da bi štiri enote podaljšali v spoštovanju prostorskega načrta seveda.

