Za uspešno šagro so potrebni prostovoljci in dobra logistika

Ni ga poletja brez šagre, vaške veselice, ki jo na Tržaškem v glavnem prirejajo kulturna in športna društva. V večini primerov gre pri šagri za nepogrešljiv vir samofinanciranja. Nekatera društva vsako leto priljubljeni zabavni dogodek priredijo v enakem obdobju, nekaj je tudi društev, ki so iz najrazličnejših razlogov opustila organizacijo šager.

»Tri dni manjše osmice in en dan prave šagre«. Toliko je bilo po besedah Petra Bandija, predsednika Slovenskega kulturnega društvo Jože Rapotec, delovnih dni v Prebenegu, kjer so šagro organizirali med 4. in 7. avgustom. Vreme jim jo je namreč zagodlo, a so se lahko gostje, v sicer manjšem številu, tudi v primeru dežja zatekli pod lopo prireditvenega prostora, ki je prenovljen skladno z vsemi standardi, ki veljajo za priredbo veselic. V ponedeljek pa je posijalo sonce, prebeneški park se je napolnil z obiskovalci od vsepovsod.

Za vsako uspešno šagro stoji skupina srčnih prostovoljcev, ki pečejo meso, strežejo hrano in servirajo pijačo, ter dobro utečen logistični stroj, ki skrbi za urejanje dokumentacije, nabavo hrane in pijače ter rezervacijo glasbenih skupin. Na proseškem B’lancu, kjer je domače godbeno društvo med soboto in velikim šmarnom priredilo res dobro obiskan dogodek, so obiskovalce zabavale skupine Rujni muzikanti, Souvenir in Ande casa dei. Na prireditvenem prostoru je kar mrgolelo godbenikov, na pomoč so jim priskočile njihove družine, manjkalo ni niti mladine in otrok v novih belih in rdečih majicah.

Kot so povedali odborniki, so se z muzikanti za nastop dogovorili že nekaj mesecev pred veselico. Ravno tako se je bilo treba z mesarjem dogovoriti za nabavo čevapčičev, piščancev in drugih mesnih dobrot, pa s ponudnikom pijače za sode piva in vina, vodo in druge napitke. Tudi dovolj miz si je treba pravočasno zagotoviti.

Če delovne sile drugod načeloma ne manjka, pa to žal ne velja za Bane, kjer je do leta 2019 Slovensko kulturno društvo Grad v začetku septembra prirejalo Šagro pod kostanji. Pandemija koronavirusa je društvu zadala hud udarec, prav tako primanjkuje mladih sil, ki bi pomagale pri organizaciji zabavnega dogodka in delu na njem.