Za varnost domov letos na voljo več sredstev

Prva je med občinami razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za nakup, namestitev, nadgradnjo in razširitev varnostnih sistemov v zasebnih stanovanjih, skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ter drugih nepremičninah na občinskem območju objavila Občina Trst. V preteklih tednih sta zanj poskrbeli še občini Dolina in Devin - Nabrežina: namembnost in pogoji ostajajo za vse isti, le vsote se razlikujejo, saj gre za sredstva, ki jih varnosti namenja Dežela FJK in so porazdeljena glede na število prebivalcev in specifične lokalne potrebe.

Občina Trst je dobila več kot milijon evrov sredstev, kar je precej več kot v preteklih letih, ko znesek ni presegal 260.000 evrov.

Do prispevkov so upravičeni posamezniki, ki imajo najmanj pet let neprekinjeno bivališče v Deželi FJK in stalno bivališče v Občini Trst, predvsem pa v nepremičnini, za katero uveljavljajo prispevek. Vlogo lahko oddajo tudi stanovalci, ki so solastniki skupnih delov večstanovanjskih stavb, razpis pa vključuje tudi verske objekte, poslovne, proizvodne, trgovske in industrijske prostore, šolske stavbe ter športne objekte, ki niso v lasti lokalnih ustanov.

Sredstva je mogoče pridobiti za nabavo in namestitev protivlomnih alarmnih sistemov ter nadzornih kamer. Med upravičene stroške sodijo tudi nakup in namestitev protivlomnih vrat in naoknic, kovinskih rolet, varnostnih rešetk, oken z neprebojnim steklom, varnostnih ključavnic, domofonov in drugih zaščitnih naprav.

Razpis je objavila tudi Občina Devin - Nabrežina, ki sporoča, da je za sofinanciranje stroškov za zagotavljanje večje varnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov letos na voljo skoraj 43.000 evrov. Bistveno več kot v preteklih letih, ko je skupna vrednost razpoložljivih sredstev znašala 15.000 evrov.

Občini Dolina so namenili nekaj več kot 24.500 evrov, za skupne prostore večstanovanjskih hiš pa 5000 evrov. Prispevek krije 60 odstotkov upravičenih izdatkov - najnižji znesek priznane naložbe znaša 500, najvišji pa 2000 evrov (vključno z DDV), pri čemer bo upravičenec prejel med 300 in 1200 evrov.

Razpis in obrazec za prijavo Občine Trst najdete na spletni strani bandieconcorsi.comune.trieste.it. Dodatna pojasnila nudijo tudi po elektronski pošti na naslovu plts.gef@comune.trieste.it.

Devinsko-nabrežinski občani bodo dvojezična razpis in obrazec našli na spletni strani comune.duino-aurisina.ts.it.

Za Občino Dolina pa je treba vtipkati naslov comune.san-dorligo-della-valle.ts.it. Za informacije je na voljo elektronski naslov polizia.locale-

lokalna.policija@sandorligo-dolina.it.