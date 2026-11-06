Bil je eden prvih borcev za dvojezične table na Tržaškem

Zaščitni zakon, kot vse dosežene pravice slovenske manjšine, ni nastal iz niča, temveč je sad vztrajnih prizadevanj skupnosti ter njenih organizacij, strank in seveda ljudi. Mnogi so delali v ozadju in se niso javno izpostavljali, so pa enako zaslužni, da smo Slovenci marsikaj dosegli. To velja tudi za cestne table in smerokaze na Tržaškem.

V tržaški občini so prve tri dvojezične table leta 1969 postavili pred vhodom v Bazovico, Trebče in Križ po zaslugi tedanje levosredinske uprave. A boj za vidno dvojezičnost na Krasu se je v tržaškem občinskem svetu začel mnogo prej. Eden glavnih borcev za table je bil občinski svetnik Komunistične stranke Italije (KPI) Lucijan Padovan. Konec avgusta je bila stoletnica njegovega rojstva, marca je bilo trideset let od njegove smrti.

V začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja si je Padovan zaman prizadeval, da bi občina Trst postavila na Krasu vsaj eno simbolično dvojezično tablo in to na Opčinah. Takrat še ni bilo Osimskega sporazuma, zato se je Padovan skliceval na človekove pravice, italijansko ustavo ter na Londonsko spomenico in tudi na statut komaj ustanovljene dežele Furlanije Julijske krajine.