Vloga industrije, raziskovanja in inovacij v prihodnosti Trsta

Industrija na Tržaškem postopoma usiha. V zadnjih nekaj letih so v mestu in okolici vrata zaprli obrat podjetja Italcementi, plavž škedenjske železarne, podjetja Principe, Duke, Masè, delno Wärtsilä, Colombin, Vitrani, Santex, Sertubi, Tirso, Nardo, Plastidite, Atos. Zadnji je na prepihu StarTech. Na dolg seznam »industrijskih žrtev« je na včerajšnjem srečanju v Novinarskem krožku v Trstu opozoril generalni sekretar tržaške delavske zbornice sindikata CGIL Massimo Marega.

»Upad industrijske proizvodnje in številne delovne krize kažejo na strukturne šibkosti, ki zahtevajo skupno razmišljanje in dolgoročno strategijo. Kazalniki so neizprosni: glede industrijske proizvodnje Trst zaostaja za deželnim, severovzhodnim in celo državnim povprečjem,« je opozoril Marega.

Namen srečanja, ki ga je priredil sindikat CGIL, je sprožiti javno razpravo o razvoju, ki bo v središče postavila vlogo industrije, raziskovanja in inovacij pri oblikovanju prihodnosti Trsta. Pri pogovoru so z Marego sodelovali prorektor Univerze v Trstu in pristojni za odnose s podjetji in ozemljem Guido Bortoluzzi, podpredsednik zveze industrialcev Confindustria Alto Adriatico Diego Bravar, odbornica za gospodarsko politiko Občine Trst in podžupanja Serena Tonel ter pokrajinska vodja sindikata FIOM CGIL Chiara Luchetto.