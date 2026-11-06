Italijanskega kuharja odpustili zaradi nasprotovanja pici z ananasom

Italijanski kuhar Davide Tamburella je bil maja lani odpuščen iz restavracije v avstralskem Brisbaneu, ker na pico na željo stranke ni hotel dati ananasa. Svojo odločitev je pojasnil z besedami, da je zanj kot Italijana takšna pica enostavno žalitev njegove kulture. Na odločitev delodajalca se je pritožil, a žal neuspešno.

Po navedbah komisije, ki je obravnavala njegovo pritožbo, je bilo to tretjič v štirih letih, da je Tamburella zavrnil izpolnitev naročila, navajata italijanska tiskovna agencija Ansa in avstrijska APA.

Restavracija, v kateri je delal, je sicer pozneje zaprla svoja vrata, Tamburella pa si je novo zaposlitev našel v italijanski restavraciji, kjer ananasa na jedilnem listu ni.