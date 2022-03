Za vedno odšel Sergij Canciani

Za vedno se je danes poslovil Sergij Canciani, tržaški novinar in dolgoletni dopisnik vsedržavne mreže Rai iz Moskve. Februarja je dopolnil 76 let.

Rojen pri Sv. Ivanu v družini Kocjančičev je na poklicno pot stopil na začetku 70. let v slovenskem uredništvu Radia Trst A, nekaj let kasneje pa začel sodelovati tudi z italijanskimi radijskimi oddajami. Po selitvi v italijansko uredništvo je kot dober poznavalec Balkana in Vzhodne Evrope vse pogosteje sodeloval z informativnimi programi vsedržavne mreže Rai: najprej je sledil dogajanju v Jugoslaviji, potem na Madžarskem, Poljskem, v Češkoslovaški republiki, v Romuniji pa je bil zraven, ko je padel diktator Čaučesku. Sledila so leta jugoslovanskih vojn, pri poročanju o katerih je bil, kot je pojasnil v enem od intervjujev za Primorski dnevnik, privilegiran. »Skoraj zmeraj sem zmagal tekmo za novico. Recept je zelo enostaven: poslušal sem lokalne radie in ker sem razumel jezik, sem lahko po petih minutah napisal novico. Poznavanje jezika je v tem smislu velikanski privilegij. Kjerkoli.« Istočasno pa je poudarjal, da moraš biti pri poročanju z vojnih območij predvsem dober organizator in izredno oprezen: »Tvoj mandat je, da pošlješ novico, ne pa da postaneš Superman ali Rambo. Naši največji sodelavci in heroji so vsekakor televizijski snemalci in fotografi: oni so v prvi liniji, mi marširamo za njimi.«

Celih 14 let je nato, vse do upokojitve leta 2011, preživel v Rusiji. Bil je dopisnik RAI iz Moskve, od koder je poročal o dogajanju v vseh republikah nekdanje Sovjetske zveze.