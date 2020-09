V Domu Alberta Sirka v Križu bodo v soboto ob 20.30 premierno predvajali dokumentarni film Za vedno tu, Slovenci med Krasom in morjem režiserke in scenaristke Magde Lapajne. Film, ki bo v torek, 8. septembra, ob 20. uri na sporedu na prvem programu Televizije Slovenija, predstavlja kraje ob obali Tržaškega zaliva, kjer že od nekdaj sobivajo Slovenci in Italijani, in išče odgovore na vprašanja: kako tržaški Slovenci ohranjajo narodno samobitnost, kaj jih zavezuje, da ohranjajo svoje korenine na tem koščku zemlje in od kod črpajo moč za negovanje slovenske besede in kulture. Poleg ribiškega muzeja v Križu in Kraške hiše v Repnu je v filmu predstavljen tudi muzej v Škednju, ki je posvečen krušaricam.

Na poti ob obali Tržaškega zaliva od Štivana do Škednja spoznamo zadnjega slovenskega ribiča iz Repna Aleša Grilanca, Marko Tavčar izčrpno opiše življenje in položaj Slovencev v Devinu in Štivanu. Več kot tisočletno tradicijo ribištva, ki je značilna samo za Slovence v teh krajih, predstavijo Franko Cossutta, Bruno Volpi Lisjak in Ladi Gruden. Člana društva Prosekar Alessio Štoka in Miloš Škabar sta med vinarji, ki se lotevajo novih izzivov, Dolinčan Boris Pangerc pa razkaže svoj oljčnik, ki ga obdeluje s posebno ljubeznijo. Avtor glasbe je Aldo Kumar, direktor fotografije Artur Rutar, montažerka Sabina Černe, grafični oblikovalec Robert Kenda, kolorist Tomaž Hajdarevič, za zvokovno obdelavo pa je poskrbel Robert Sršen.

Sobotna prireditev v Križu je sad sodelovanja med SKD Vesna in Ribiškim muzejem. Obvezna je zaščitna maska, mesta v dvorani so omejena, zato prireditelji pozivajo gledalce, da se pravočasno javijo na vstopni točki Sirkovega doma.