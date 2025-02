Za vozniška dovoljenja utajili pol milijona evrov

Miljski finančni policisti so zasačili šest zdravnikov na Tržaškem, ki so pri izdajanju zdravniških potrdil za vozniška dovoljenja ali obnovo teh utajili približno pol milijona evrov davkov. Od 60.000 izdanih potrdil v petih letih jih niso prijavili več kot 15.000, so sporočili.

Finančna policija je preučila razpoložljive dokumente in primerjala prijavljene dohodke s številom izdanih potrdil. Ugotovila je, da se podatki ne ujemajo. Poleg tega pa naj bi zdravniki številne kandidate pregledali »na črno« in jim za pregled ne bi izstavili računa, še piše v sporočilu za javnost.