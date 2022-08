Za zelenico Borisa Pahorja

Boris Pahor bi danes slavil 109. rojstni dan, člani Odbora za mir, sožitje in solidarnost Danilo Dolci ter Italijanske ustanove za poznavanje slovenskega jezika in kulture so zadnja leta ta dan na Trgu Oberdan prebirali odlomke iz njegove istoimenske knjige. Ob letošnjem rojstnem dnevu, prvem po Pahorjevi smrti konec maja, so iznesli predlog, da se zelenica na trgu poimenuje »rožnik Borisa Pahorja za mir in ljubezen«.

Sredi trga se namreč nahaja spomenik, ki ga je izdelal Marcello Mascherini pod imenom Visoka pesem in ga Tržačani poznajo kot kip zaročencev. Posvečen je liku mladega Pina Robustija, ki so ga nedolžnega ustrelili v Rižarni nekaj dni pred zaprtjem krematorijske peči, in njegove zaročenke, kateri je zapustil svoje zadnje pismo. »Lepo bi bilo, ko bi ta spomenik obkrožal rožnik, ki bi nosil ime po Borisu Pahorju,« so zapisali, saj bi s tem imenom rožnik spominjal tudi na bližnji kraj, palačo na hišni številki 4: tu je bil sedež SS policije, kjer je potekalo zasliševanje in neizrekljivo mučenje zapornikov, ki so v celicah in kletnih prostorih čakali, da pridejo na vrsto. Med njimi je bil tudi tržaški pisatelj in antifašist.