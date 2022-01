Začel se je 33. tržaški filmski festival

Navdušenje in želja po ponovnem snidenju v kinodvoranah sta spremljali odprtje 33. tržaškega filmskega festivala v petek zvečer v veliki dvorani gledališča Rossetti. Slovesnost so organizatorji obogatili z nagrajevanji in predvajanjem filma Evolution madžarskega režiserja mednarodnega kova Kornéla Mundrucza.

Festival bo ponudil do 30. januarja izbor tekmovalnih filmov in dogodkov za ljubitelje sedme umetnosti. Na spletu in v živo na različnih lokacijah si bo mogoče ogledati razstave, sodelovati na delavnicah in mojstrskih tečajih, prisluhniti koncertom, slediti filmskim sprehodom, predstavitvam knjig, degustacijam, debatam in seveda predvajanjem. Na sporedu bo tudi zanimiv izbor slovenskih produkcij, koprodukcij in sodelovanj. To so dokumentarni prvenec režiserke Marije Zidar Odpuščanje, najnovejši film režiserja Matevža Luzarja Orkester, manjšinski koprodukcijski kratki film Kazenski strel Roka Biča in slovenska manjšinska koprodukcija Telesce italijanske režiserke Laure Samani.

Med ponedeljkom in petkom bodo potekala koprodukcijska srečanja When East Meets West. Letos se jih bo udeležila tudi slovenska režiserka Katarina Rešak - Kukla s svojim novim celovečernim projektom Fantasy. Na delavnici kreativnih dokumentarcev Last stop Trieste bo na ogled Telo, delo režiserke in producentke Petre Sliškar. Med filmi programa This is IT pa je svoj prostor dobila slovensko-italijanska koprodukcija Mož brez krivde režiserja Ivana Gergoleta, v produkciji Staragara. Med petdnevno delavnico Inspirativa, ki je namenjena različnim žanrom, od animacije do nadaljevank, bo med 44 udeleženci iz 27 držav zastopana tudi Slovenija s tremi udeleženci. Celoten program festivala je na voljo na spletni strani www.triestefilmfestival.it.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.