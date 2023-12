Začela se je občinska akcija snovanja bodočih Barkovelj

Akcijo množičnega snovanje barkovljanske obale je lansirala tudi Občina Trst. Teden dni potem, ko je Dežela FJK na spletnih straneh objavila anketo, s katero želi oceniti, kaj od Barkovelj v prihodnosti pričakujejo občani, je včeraj tudi Občina Trst zagnala participativno platformo s 26 vprašanji, na kateri so delali več mesecev. Za občane in občanke, ki niso vešči v informatiki, bodo organizirali srečanja v živo. Prvo bo namenjeno domačinom, na programu bo že danes med 10. in 12. uro ob barkovljanski fontani. Če je deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro pred tednom dni sam naznanil, da so objavili anketo, je občinski odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder to naredil v družbi občinskih funkcionarjev in deželnega odbornika Scoccimarra. »Ker nameravamo barkovljansko obalo v prihodnjih letih preurediti v sklopu občinskega in deželnega projekta Co.RE., se mi je zdelo primerno povabiti tudi deželnega odbornika,« je novinarsko konferenco uvedel občinski odbornik in v nadaljevanju analiziral vsebino platforme, ki bo aktivirana vse do 7. januarja.

