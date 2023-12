Začeli s preurejanjem steze prijateljstva

Na začetku steze prijateljstva v Boljuncu so se v decembru začela dela, ki jih izvaja Občina Dolina. Gre za vzdrževanje prvega odseka in ureditev posebne podlage, ki bo okolju prijazna, saj gre za naravni rezervat, in prilagojena oz. enostavno prehodna tudi za osebe z gibalnimi težavami in za osebe na invalidnem vozičku.

Dela se bodo omejila le na začetni del, ki je bolj položen in širši, se pravi do točke, kjer je bila nekoč brv nad reko Glinščico. Tam so postavljene stopnice, ki jih bo občina popravila, da se bodo obiskovalci lažje spustili do »plažice« ob reki, je pojasnil Mitja Lovriha, ki je na Občini Dolina odgovoren za gradbene investicije in okolje.

Dela se bodo po načrtih zaključila nekje konec februarja. Do takrat bo steza prijateljstva neprehodna, je opozoril.

