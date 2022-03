Začelo se je sojenje zaradi plakatiranja gibanja CasaPound

Na tržaškem sodišču se je dopoldne začel postopek proti Francescu Clunu, vodji skrajno desničarskega gibanja CasaPound, zaradi plakatiranja na Opčinah in v Boljuncu februarja oz. junija lani. Na pročelje Prosvetnega doma na Opčinah in na občinsko gledališče Prešeren v Boljuncu (in tudi v Miljah) so v noči na 10. februar, dan spomina na fojbe in eksodus, pristaši neofašističnega gibanja nalepili plakate z napisom »Partigiani titini infami e assassini« oz. Titovi partizani, podleži in morilci, v noči na 12. junij pa so se spet pojavili s plakatom v Boljuncu z napisom »12/6 né pace né perdono per terroristi e criminali titini« oz. 12. 6., ne miru ne odpuščanja za teroriste in Titove kriminalce. K tem bi lahko dodali še marsikatero podobno akcijo, kot je bila tista, samo nekaj mesecev prej (decembra 2019) pred počastitvijo spomina na obsojence drugega tržaškega procesa. Svojih podvigov niso skrivali, pač pa se z njimi celo ponašali po družbenih omrežjih.

Naj bodo take akcije kaznovane, je bil skupen glas, ki se je dvignil vsakič, ko je do njih prišlo. Prvi korak v to smer je bil torej hiter in v glavnem formalen predobravnavni narok, na katerem so oškodovane stranke – se pravi slovenski kulturni društvi Tabor z Opčin in Prešeren iz Boljunca ter Slovenska kulturno gospodarska zveza, ki jih zastopa odvetnik Marko Jarc – priglasile odškodninske zahteve pred sodnikom. Krovna organizacija je ob fašističnih provokacijah vzpostavila stik z odvetniškimi pisarnami, s katerimi je povezana služba ZaJezik, saj ima vsak posameznik namreč možnost in pravico, da neposredno iznese svojo pritožbo v primeru katerekoli žalitve ali obrekovanj na pristojne organe – policijskim silam ali tožilstvu.

»Sodnik Truncellitto je postopek preložil na nov nalog, ki bo na vrsti 4. maja. Takrat bo tudi stekla razprava o tem, ali smo upravičeno legitimirani kot društva v postopku ali nas iz njega izključi. Če bo vse steklo tako, kot si želimo, se bo proces takrat začel,« je pojasnil Jarc.