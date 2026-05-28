Začenja se drugi Grubla fest, festival gradišč ali kaštelirjev

Štiridnevni praznik bo potekal od Hribence in Muhovega gradu do Svetega Mihaela

Spletno uredništvo |
Dolina |
28. maj 2026 | 11:05
    V ospredju so gradišča in kulturna dediščina
Danes se začenja drugi Grubla fest, festival gradišč ali kaštelirjev, ki ga prireja Občina Dolina v okviru projekta KAŠTellieri, v sklopu evropskega programa Interreg.

Štiridnevno dogajanje bodo uvedli danes z orientiringom Grubla Edu Tek oz. Lovom na Grublo v sodelovanju s športnim združenjem Gaja in Punto K. V jutranjih urah bodo učenci drugih razredov prvostopenjskih srednjih šol Gregorčič in Tomizza ter sedmega razreda šole Benčič - Brkin iz Hrpelj krenili iz parka Hribenca in se z zemljevidi pognali na orientacijski lov za točkami.

Ob 18.30 bodo pod Muhovim gradom zaživele zgodbe o vinu in gradiščih med Bregom in Istro v okviru dogodka Grubla Wine, ob 20.30 pa bo na isti lokaciji čas za Grubla Music, glasbeni večer v družbi pianista Andree Tonolija.

Jutri ob 18. uri bo v občinskem gledališču Prešeren v Boljuncu Grubla History z odprtjem razstave Gradišča: kamniti temelji. V soboto pa bo v Sprejemnem centru Doline Glinščice ob 10. uri potekala delavnica Grubla Workshop o izdelovanju keramike v sodelovanju z zadrugo I Girasoli. Festival bodo sklenili v nedeljo z Grubla Walk, sprehodom v odkrivanju gradišča na Sv. Mihaelu. Zbor bo ob 9. uri pri sprejemnem centru.

