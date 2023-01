Začenja se obnova nabrežinskega trga

Na nabrežinskem trgu so se včeraj vendarle pojavili prvi stroji. Občina je izvedbo del za prenovo vaškega trga avgusta lani poverila podjetju Bellomo Costruzioni iz Cordovada pri Pordenonu, 3. decembra pa so izvajalcem del uradno predali gradbišče. »Od takrat se je začelo odštevanje 364 dni, ki jih ima podjetje na razpolago za preureditev nabrežinskega placa,« je Primorskemu dnevniku včeraj dejal devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin. »Podjetje se je odločilo, da z deli počaka do novega leta. Včeraj so pripeljali gradbene stroje in začeli z gradbiščem,« je še pojasnil.

Zaradi del bo prišlo do nekaterih nevšečnosti, predvsem za komercialne dejavnosti in lokale, ki domujejo na trgu, a so bili o tem že obveščeni. Tudi zaradi tega je občina oktobra lani organizirala javno srečanje z občani, na katerem jim je predstavila, kako se bo spremenil trg in kaj lahko pričakujejo.