Začenja se pokrajinski praznik CGIL

Avtonomija, delo sociala. To so ključne besede vsakoletnega praznika sindikata CGIL, ki se bo tudi letos ob debatah in bogatem rekreativnem programu odvijal v proseškem Kulturnem domu. Kot ugledna gosta bosta - sicer preko spleta - proseškemu občinstvu spregovorila nekdanji namestnik ministra za gospodarstvo in trenutno eden od voditeljev Italijanske levice Stefano Fassina ter vodja Gibanja 5 zvezd in nekdanji premier Giuseppe Conte.

Program se pričenja danes z zborovanjem delegatov CGIL in specializiranih sindikatov, debate pa se bodo pričele jutri. Ob 9.30 bo na sporedu pogovor o vlogi CGIL kot teritorialnega referenta in vseprisotne izpostave. Ob 15. uri bo sledil pogovor o trgu dela včeraj, danes in jutri. Srečanj se bodo udeležili predstavniki CGIL ter sindikatov CISL in UIL, pa tudi zastopniki stanovskih organizacij Confindustria ter Confartigianato. Na popoldanski okrogli mizi bosta spregovorila tudi državna sekretarja šolskega oddelka CGIL in oddelka CGIL za prekarne delavce Gianna Fracassi ter Andrea Borghesi, povezoval pa jo bo novinar dnevnika Il Piccolo Giovanni Tomasin.

V petek se bo program pričel s pogovorom o reformi deželne avtonomije (ob 9.30), katerega se bosta preko video povezave udeležila Fassina in Conte, poleg delovne pravnice Roberte Nunin, deželnih sekretarjev CGIL in UIL Micheleja Pige ter Mattea Zorna, Gianne Fracassi in Giordane Pallone, članice državnega vodstva oddelka CGIL za javne uslužbence. Pogovor bo povezovala novinarka Deželnega sedeža RAI za FJK Nada Čok. Zadnja debata bo na temo sociale (ob 15. uri), povezovala jo bo novinarka RAI Francesca Terranova. O zdravstvu in sociali se bodo pogovarjali tržaški občinski odbornik Massimo Tognolli, Esmeralda Rizzi z odseka CGIL za enake možnosti ter direktorica tržaškega dobrodelnega zavoda de Banfield Giovanna Pacco.

Vsak večer bodo od 19.30 na voljo kioski s hrano in pijačo, od 20. ure pa glasba v živo. Danes nastopa skupina Lady B, jutri Twenty Years After, v petek pa Raute 69.