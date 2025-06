Zadnji dnevi za prijave na novinarsko nagrado Marco Luchetta

Kdor bi se rad prijavil na razpis za 22. novinarsko nagrado Marco Luchetta ima na voljo še nekaj dni. Do srede, 25. junija, lahko kandidati pošljejo svoj prispevek, ki je bil objavljen med 21. majem 2024 in 21. junijem 2025 v tiskanem ali spletnem časopisu oz. na televiziji. Nagrada je namenjena novinarkam in novinarjem ter fotoreporterjem, ki so na terenu s posebno občutljivostjo poročali o temi nasilja in zlorab nad najbolj ranljivimi in nebogljenimi žrtvami - otroki. Razpis in navodila za sodelovanje v izboru so na voljo na spletni strani https://premioluchetta.com/.

Člani žirije, ki ji bo letos predsedoval Marco Damilano, bodo odločali o zmagovalcih v sedmih kategorijah, in sicer televizijske novice, italijanski tisk, reportaža, mednarodni tisk, fotografija, radio, balkanska pot. Finalisti bodo nagrajeni na slovesnosti, ki bo novembra v Trstu.