Zadonela je partizanska pesem Bella ciao (video)

Današnja osrednja svečanost ob 25. aprilu je bila, kot smo poročali, v tržaški Rižarni. Potekala je ob 11. uri za zaprtimi vrati v okrnjeni, toda nič manj občuteni obliki.

Ob 15. uri je daleč naokrog zadonela partizanska pesem Bella ciao. Predvajal jo je med drugim tudi Radio Trst A. Mnogi so radijske sprejemnike, nekateri tudi televizijske, približali odprtim oknom. Na oknih in terasah so se zbrali ljudje, ki so jo zapeli, nekateri so jo tudi zaigrali. Mnogi so tudi izobesili italijansko zastavo. Šlo je za pobudo vsedržavnega združenja partizanov Anpi, ki je mnogokje naletela na občuten odziv.