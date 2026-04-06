Ženskih imen na uličnih tablah le med enim in tremi odstotki

Pisateljica Zofka Kveder, igralka Mileva Zakrajšek, zdravnica Dorina Gorišek, aktivistka v NOB Vida Pregarc, pa tudi ženski pesniški lik Lepa Vida imajo ulico, ki na slovenskih tleh nosi njihovo ime. Poleg njih pa ne veliko drugih, saj povprečje ulic, poimenovanih po ženskah, v Sloveniji niha med enim in tremi odstotki, je bilo slišati na četrtkovem odprtju fotografske razstave o ženski toponomastiki, ki bo do maja na ogled v Kosovelovi knjižnici Sežana.

Razstava Ženska toponomastika v Sloveniji ponuja izbor fotografij uličnih tabel z ženskimi imeni, s knjižnico jo prireja Fundacija Libero in Zora Polojaz iz Trsta, podpira jo tudi društvo Ženska toponomastika iz Rima. Prvič so jo postavili na ogled pred desetimi leti, tema pa je še kako aktualna, je poudarila predstavnica sklada Neža Kravos. Odprtje razstave pa je bilo obenem priložnost za predstavitev pobude o poimenovanju sežanske ulice po domačinki, pesnici in prevajalki Jolki Milič, za katero se zavzema vodja študijskega krožka Krožišče - ta deluje pod okriljem Ljudske univerze Sežana - Vilma Colja.