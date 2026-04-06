Zdravstvenemu podjetju podarili dva sodobna tehnološka aparata

Tržaška Fundacija CRTrieste nadaljuje s svojo tradicijo pomoči oziroma donacij krajevnim sredinam. Včeraj je fundacija slavnostno predala krajevnemu zdravstvenemu podjetju Asugi dva aparata Duolith SD1 T-Top Ultra za terapijo z udarnimi valovi.

Stroja bosta tehnično del inventarja medicinskega oddelka Univerze v Trstu, ki ju bo dajal na voljo Asugiju, točneje nevrološki ter urološki kliniki. Iz Asugija poudarjajo, da gre pri terapijah z udarnimi valovi za zelo inovativno tehnologijo, ki omogoča regeneracijo tkiv in spodbuja zdrav razvoj žil. Udarni valovi so v kliničnih raziskavah pokazali potencial v raznih zdravstvenih panogah, saj omogočajo nove načine zdravljenja in prinašajo konkretne izboljšave za paciente.

Na urološki kliniki, ki jo vodi profesor Giovanni Liguori, bodo aparat na udarne valove uporabljali za obravnavo erektilne disfunkcije, Peyronijeve bolezni ter kroničnih uroloških bolečin. Za erektilno disfunkcijo trpi v Italiji približno 13 odstotkov odraslih moških, delež se s starostjo viša. Delež moških s Peyronijevo boleznijo je verjetno višji od števila diagnoz, tudi ta ima lahko nezanemarljive psihološke in funkcionalne posledice.

Terapija z udarnimi valovi lahko obravnava predvsem primere teh bolezni, ki izhajajo iz žilnih problemov. Obenem igra veliko vlogo v rehabilitaciji po rakavih obolenjih, denimo tumorjih na prostati oziroma na danki.

Nevrološka klinika - pod vodstvom profesorja Paola Manganottija - bo podarjeni aparat uporabljala v glavnem za obravnavo bolečin in spazmov pacientov z nevrološkimi patologijami, denimo možgansko kapjo, multiplo sklerozo, Parkinsonovo boleznijo in distonijo. Terapija z udarnimi valovi je v tem kontekstu posebej učinkovita v kombinaciji z botulinom, kar omogoča zmanjšanje bolečin, boljšo mobilnost ter višjo kakovost življenja pacientov v akutnih in kroničnih fazah nevroloških obolenj.

Udarni valovi v tržaškem zdravstvenem podjetju niso novost, so sporočili iz Asugija, saj so v zadnjih letih z njimi že uspešno obravnavali mnogo pacientov. »Donacija Fundacije CRTrieste predstavlja konkreten doprinos k tehnološkemu razvoju javnega zdravstva,» so dejali ob zahvali tržaški fundaciji.