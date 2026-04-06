Na Cerknem kljub krajši sezoni letos več smučarjev

Smučarski center Cerkno je v letošnji zimski sezoni, ki so jo sklenili 8. marca, obratoval nekaj dni manj, vseeno pa jih je obiskalo okoli 10 odstotkov več smučarjev kot v lanski sezoni. Zdaj se že intenzivno pripravljajo na prihajajočo poletno sezono.

Smučišče je bilo sicer v tokratni sezoni bogatejše za šest novih zmogljivejših snežnih topov, ki so omogočali učinkovitejšo izdelavo snega tudi v manj idealnih razmerah. Kakovost smučarskih prog je dodatno zagotavljal tudi nov zmogljivejši teptalec, so pojasnili v družbi Postojnska jama, ki je lastnica Smučarskega centra Cerkno.

Muhaste vremenske razmere so vseeno onemogočale boljšo sezono, in to že tretjič zapored. »Uspešnost sezone v največji meri kroji vreme, ne pa tehnične zmogljivosti smučišča. Običajno število smučarjev smo beležili predvsem v času letošnjih zimskih šolskih počitnic in ob posameznih koncih tedna, kar pa ni dovolj, da bi sezono lahko označili kot uspešno,« so zapisali.

Delovanje nižje ležečih smučišč je izrazito vremensko nepredvidljivo, smučarska dejavnost pa je zelo stroškovno zahtevna, zato so poslovni rezultati vedno negotovi. Zaradi poznega začetka letošnje sezone so izpadli tudi prihodki v času božično-novoletnih praznikov, so še opozorili.

Sezono so začeli 4. januarja, skupaj pa so imeli 59 dni obratovanja. Kljub nekoliko manjšemu številu smučarskih dni je bilo število smučarjev za okoli deset odstotkov višje kot v enakem obdobju lani, višji je tudi prihodek od prodaje smučarskih vozovnic.

Še vedno prevladujejo domači smučarji, se je pa letos povečal obisk hrvaških gostov. Obiščejo jih tudi gostje iz Italije, Avstrije in Madžarske, so dodali na Cerknem.

V tem času se že pripravljajo na pomladno-poletno sezono, ko na smučišču ponujajo različne možnosti zabave in aktivnosti v naravi. Restavracija Alpska perla bo znova odprla vrata med prvomajskimi prazniki, sezona se bo začela tudi v adrenalinskem parku. Kolesarski navdušenci si bodo lahko izposodili električna gorska kolesa.

V Cerknem medtem trenutno prenavljajo Hotel Cerkno sredi mesta v sodoben družinski štirizvezdični hotel z razširjeno ponudbo velnesa. Gre za večmilijonsko investicijo, odprtje hotelskega dela v družbi Postojnska jama načrtujejo do konca leta 2027. Za v prihodnje pa imajo v načrtih še prenova apartmajskega kompleksa Alpska perla.