Zagnali sistem izposoje koles

Včeraj so v Trstu naposled zagnali Bike Sharing, sistem skoraj brezplačne izposoje koles. Na desetih postajah, ki so postavljene na različnih koncih mesta, si je mogoče izposoditi 148 koles; 130 koles (94 navadnih in 36 električnih) je v lasti Občine Trst, 18 koles (12 navadnih in 6 električnih) je na razpolago dala pristaniška uprava. Kolesa v sistemu si je mogoče izposoditi na podlagi registracije na spletni strani ali preko nove aplikacije BicinCittà. Koncesionar mestnih »kolesarnic« je Bicincittà, podjetje iz Turina, ki ima to službo v koncesiji v več kot sto italijanskih mestih. Investicija je vredna 390 tisoč evrov; skoraj 110 tisoč je prispevala Občina Trst, preostalo vsoto pa so krili z deželnim prispevkom (280 tisoč).

Ob včerajšnjem zagonu sistema na Trgu Libertà so z novimi kolesi krog okoli trga naredili tržaški župan Roberto Dipiazza, podžupan Paolo Polidori in občinska odbornica za okolje Luisa Polli.