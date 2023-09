Okoli 10.20 je začel goreti prednji del malega tovornjaka na vogalu med Ulico Giacinto Gallina in Trgom San Giovanni. Ogenj je najprej voznik skušal pogasiti s priročnim gasilnikom, kmalu po svojem prihodu pa so ga obvladali gasilci. Okoli vozila je bilo veliko dima in radovednih ljudi. Voznika, ki ga je obšla lažja slabost zaradi vdihavanja dima, je iz preventivnih razlogov na kraju pregledalo zdravniško osebje službe 118, ki so ga poklicali gasilci. Nastala je gmotna škoda.