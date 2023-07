Zagorela hiša na Katinari

Gasilci so zjutraj okrog 7.40 posredovali na Katinari, kjer se je v dvonadstropnem dvojčku v Ulici Castelliere tik picerije vnel požar. Zagorelo je v prvem nadstropju. Na srečo ni bil nihče poškodovan, za štiri psičke pa žal ni bilo več pomoči, gasilci so jih v stanovanju našli mrtve. Nastala je večja gmotna škoda. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Lastnika, ki se je po obvestilu o požaru vrnil na dom in je vdihal dim, so na kraju oskrbeli. Gasilci so požar pogasili, zavarovali stavbo in preverili, da ne bi bilo novih žarišč. Pregledali so tudi sosednje hiše. Vzroke požara še preiskujejo, na kraju so bili tudi varnostni organi.