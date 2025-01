Zagorelo na strehi šole Caprin (video)

Tržaški gasilci so ob 15.10 posredovali v šoli Caprin na Rebri Zugnano, kjer se je na strehi vnel požar. Iz stavbe so evakuirali učence in učno osebje, ogenj pa so kmalu pogasili. Ugotovili so, da se je vnel izolacijski material, ki je bil na strehi telovadnice. V šoli trenutno potekajo prenovitvena dela in je stavba v bistvu eno veliko gradbišče. Vzroke požara preiskujejo. V njem se na srečo ni nihče poškodoval. Malo pred 16. uro so gasilci še odpravljali posledice požara in so zavarovali stavbo. Ugotovili so, da ogenj ni poškodoval ogrodja stavbe, pač pa le zunanjost.