Ponoči je zagorelo v stanovanju večnadstropne stavbe v Ulici Aquileia na Greti. Gasilci so ogenj kmalu pogasili. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so zaradi posledic požara oz. zastrupitve zaradi vdihavanja dima prepeljali v katinarsko bolnišnico šest oseb, kamor so jih pet sprejeli z zeleno triažno kodo, eno pa z rumeno. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke požara.