Gasilci so okrog 3. ure ponoči posredovali v Ul. Capodistria, na vogalu z Ul. Pirano, kjer je v notranjih prostorih trgovine zagorel stroj. Ogenj so kmalu pogasili, gost dim pa je uhajal v gornja stanovanja, zato so morali preveriti morebitno prisotnost ogljikovega monoksida, do česar pa na srečo ni prišlo. Na kraju so bili tudi karabinjerji. Vzroke požara še preiskujejo.