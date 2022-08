Zagradili Mlako, blato bodo analizirali

Na kontovelski Mlaki je bilo v sredo le še za kakih deset kvadratnih metrov vode. O tem se je lahko prepričal tehnik podjetja Acegas, ki mu je bila zadana naloga prevzema primerkov blata, da bi ugotovili, ali je blato onesnaženo ali ne. Nalog za analizo blata z Mlake je izdala tržaška občina. Iz rezultatov analiz bo odvisno, ali bo za odstranitev blata potrebna posebna specializirana enota, ali pa jo bodo lahko odstranili občinski delavci in domači prostovoljci.

Tehnik Acegas je odvzel primerke blata na vseh štirih koncih sedanjih močvirnatih tal Mlake. Slednje bo analizirala služba deželne agencije za zaščito okolja Arpa. Tako predvideva upravni postopek za odstranitev blata iz mlak in kalov. Domačini so prepričani, da blato ni onesnaženo, ker naj bi bilo povsem naraven proizvod, saj kakega razlitja onesnaženih snovi v vodo ali kakih drugih virov onesnaženja ne pomnijo.

Vse kaže, da se je tržaška občinska uprava – po pozivu predsednika zahodnokraškega rajonskega sveta Pavla Vidonija – začela resno zanimati za stanje na Mlaki in njeno prihodnost. V sredo dopoldne si je območje ogledala občinska odbornica za ozemlje Sandra Savino.

Medtem je sicer tudi na Kontovelu padlo kar nekaj padavin: po četrtkovem in včerajšnjem nalivu je vodna gladina Mlake občutno narasla. Občinski uslužbenci pa so celotno območje zagradili; kaže namreč, da se je v preteklih dneh marsikateri otrok z bližnjih igral podal v Mlako ... in obtičal v močvirnatem blatu.