Zagreb dokazuje, da bi tržaška žičnica bila polom

V Zagrebu lahko dobimo dokaz, zakaj načrtovana žičnica med Trstom in Krasom ne odgovarja zahtevam prebivalcev, ni preudarno zasnovana, bi brez nikakršne večje koristi le škodovala okolju in pomenila neutemeljen strošek. Februarja je namreč v hrvaški prestolnici začela delovati kabinska žičnica do smučišča Sljeme, ki je precej podobna novi povezavi, ki jo vztrajno snuje tržaški župan Roberto Dipiazza. Tako so včeraj dopoldne na srečanju z mediji orisali zastopniki odbora proti žičnici No Ovovia, ki je nastal z željo, da bi se lahko prebivalci in prebivalke na referendumu izrazili, če res hočejo novo žičniško povezavo. Ko je ta spodletel, pa so si zadali cilj, da korenito informirajo ljudi o vseh korakih. Med glavnimi očitki tržaškemu občinskemu odboru je namreč ravno pomanjkanje korektnega in transparentnega informiranja.