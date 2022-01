Zahodni Kras pogreša plinsko omrežje in vzdrževanje cest

Seznam infrastrukturnih del, ki bi se morala iz želja prebivalcev zahodnega roba kraške planote preleviti v resničnost, je kar dolg. V zahodnokraškem rajonskem svetu so ga pod streho spravili v četrtek zvečer, levosredinska večina pa je vanj vstavila široko paleto še nerešenih vprašanj. Na prvem mestu – tako predsednik Pavel Vidoni (Slovenska skupnost) – sta zaključek del za priključitev na vodovodno in plinsko omrežje. Stroji so prvič zabrneli pred štirimi leti, je navedel, Križ pa še pogreša sodobno urejeno kanalizacijsko omrežje.

Podobno se dogaja tudi na Kontovelu in Proseku, kjer se v zgodovinskem jedru in nekaterih drugih predelih ne morejo še priključiti na plinsko omrežje. Več težav ustvarja tudi pomanjkanje parkirnih mest v Križu, kjer tako domačini kot drugi obiskovalci marsikdaj skoraj obupajo, preden jim uspe zaključiti svoje neskončno tavanje. Pomembna točka je tudi obnova proseške Kržade, pa tudi asfaltiranje številnih prerešetanih cest. Pomembno vlogo je v dokumentu odigralo tudi kraško okolje s svojimi naravnimi in zgodovinskimi značilnostmi. Prava skrb do tega namreč pomeni tudi odlično vizitko za turiste, ki radi zahajajo v Trst in ob tem spoznavajo tudi njegovo okolico. Tržaška občina bi morala torej – kar so sicer spodbudili že politični predstavniki v prejšnjih mandatih – bolje poskrbeti za steze in poti, ki od vasi vodijo do morja.