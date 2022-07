Zahtevajo višje plače in kadrovske okrepitve

Nizke plače, kadrovska podhranjenost, težaven dialog z vodstvom podjetja TPL FVG ter nasilje, ki so mu izpostavljeni vozniki avtobusov. To je le nekaj razlogov, zaradi katerih so včeraj dopoldne šoferji avtobusov iz vse dežele, združeni v sindikate CGIL, CISL, UIL in FAIS, sklicali protestni shod pred vhodom v palačo deželne vlade na Velikem trgu.

»Plača šoferja avtobusov v Furlaniji - Julijski krajini znaša le 1250 evrov neto na mesec,« je opozoril Marko Sosol, predstavnik sindikata Filt Cgil pri goriškem podjetju APT, in dodal, da je posledično težko dobiti ljudi, ki bi sprejeli to službo in okrepili kader. S Sosolom se je na Velikem trgu mudil tudi Saša Čulev, pokrajinski sekretar sindikata voznikov FILT CGIL za Goriško. »Podjetje Scarl TPL FVG, ki združuje javna avtobusna podjetja iz Trsta, Gorice, Vidma in Pordenona, nima moči odločevalca, saj vsako od hčerinskih podjetij odloča zase,« se je hudoval in opozoril, da sta pogajanje med delavci in deželnim podjetjem ter boj sindikatov za pravice zaposlenih težavna.

»Delodajalci zaradi kadrovske podhranjenosti voznikom vsiljujejo nadure,« je bil jasen Sosol. Kot je dejal, je delo voznika zelo odgovorno, zaradi česar sta spočitost in koncentracija za volanom ključnega pomena za varnost voznika in potnikov na avtobusu. Kljub vsemu vozniki vsaj do 4. septembra ne bodo stavkali, saj jim to prepoveduje zakon. V poletnih mesecih je dotok turistov velik, javni prevoz mora biti posledično stalno zagotovljen.

