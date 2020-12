Zahvala kriškim društvom

»Hvala za vaš vsakodnevni trud in za povezovalno vlogo, ki jo odigrate v teh težkih trenutkih pandemije«. S temi besedami je predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze nagovorila predstavnice in predstavnike kriških društev ter organizacij, ki so se na njeno pobudo zbrali pred domačo cerkvijo, da bi si voščili vesele praznike in nazdravili novemu letu. Razlogov za praznovanje letos pravzaprav ni, ostajata pa upanje in seveda želja, da bo novo leto boljše od iztekajočega, ko je tudi v Križu, kot povsod, skoraj zamrlo kulturno, športno in družbeno življenje. Podobno srečanje s krajevnimi društvi je rajonski svet prejšnji teden priredil na Proseku.

Predsednica je povedala, da je rajonski svet v času pandemije skušal delovati kar se da normalno, za kar se je za veliko požrtvovalnost zahvalila tajnici Rosanni Ravbar. Vlogo rajonskih svetnikov v teh težkih trenutkih sta izpostavila Marina Grilanc in Pavel Vidoni. Prva, ki je doma s Proseka, je pohvalila sodelovanje med rajonskim svetom in šolami, Vidoni pa je govoril o stiski, ki jo v času zaprtja javnega življenja, doživljajo mladi, pri čemer je pohvalil dragoceno delo, ki ga v korist mladih opravljajo zlasti športna društva.