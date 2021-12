Zakaj cepivo ne spreminja našega DNK-ja

Ni kaj, v pandemični družbi ni teme, ki bi bolj grenila vsakdan in kvarila družbene odnose kot cepivo proti covidu-19, ki je v bistvu nadomestilo nekdanje ideološke spore. Zaradi še vedno (pre)visokega števila proticepilcev in hujših primerov bolezni tako »v svoji« Gropadi kot sosednjih Padričah in drugih kraških vaseh (pa tudi Bregu) si je Marko Milkovic zamislil večer, na katerem bi trojica strokovnjakov razjasnila s tem povezane dvome in strahove. Zamisel je podprlo domače društvo Skala, ki je v četrtek zvečer v svojih prostorih priredilo tematsko srečanje o covidu-19 in cepivih.

Zbralo se je približno dvajset posameznikov. Bolj kot nasprotniki cepiva so v glavnem prišli skeptiki, tisti – kot so sami povedali – ki ne razumejo »zakaj se morejo cepiti v korist drugih, ko sami niso oškodovani«, pa tudi taki, ki so se pred kratkim le odločili za prvi odmerek cepiva, vendar še vedno ne uspejo do konca verjeti v pravilnost te izbire. Pristopili so tudi taki, ki verjamejo v cepiva in so se želeli bolje poglobiti v določene aspekte, denimo v vse bolj aktualno cepljenje otrok. Zbranim so odgovarjali zdravnica Neva Lupinc, ki se od prvega pandemičnega vala na katinarski urgenci v prvi liniji bori proti covidu-19, molekularna biologinja Urša Šušnjar iz Mednarodnega laboratorija za virologijo ICGEB v Trstu ter naravoslovec in strokovnjak za znanstveno komunikacijo Nicola Bressi.

Vprašanj je bilo kar nekaj. Je res mogoče, da od marca lani ljudje umirajo le zaradi covida-19, o ostalih boleznih pa se nič več ne sliši? Če virus stalno mutira, lahko res verjamemo, da so cepiva učinkovita? Zakaj kljub cepivom ljudje še umirajo in bolnišnice pokajo po šivih zaradi covidnih bolnikov? Zakaj se ne more posameznik odločiti za cepivo, s katerim naj ga cepijo? Cepivo spreminja človekov DNK?

Srečanje z velikim potencialom – bilo je prvo tovrstno na Krasu – se je žal kmalu izneverilo. Vajeti debate je na slabi polovici večera prevzel Fabio Franchi, eden izmed najbolj znanih nasprotnikov cepiv na italijanski državni ravni, infektolog, upokojeni zdravnik, ki sicer zanikuje tudi obstoj AIDSA in ima na glavi veliko masla.