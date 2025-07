Zakaj kopalci ne morejo do kopališča?

V Grljanu je edino urejeno brezplačno kopališče javnosti zaprto že dve leti. Do slednjega, ki se nahaja med plačljivima kopališčema Grignano 1 in Grignano 2, vodi namreč podhod, ki je od avgusta 2023 zaprt za javnost. Vozila, namenjena do kopališča Grignano 2, ki ima sicer urejen dostop za pešce preko hotela Riviera na Obalni cesti, pa se ga lahko poslužujejo. Opozicijsko gibanje Zdaj Trst hoče od mestne vlade izvedeti razloge za to.

»Grljan je eden od najbolj priljubljenih predelov tržaške obale, a je tudi tisti, ki je v zadnjih letih postal najbolj nedostopen za vse, ki nočejo plačati vstopnine v kopališča,« je razložil vodja svetniške skupine Zdaj Trst v tržaškem občinskem svetu Riccardo Laterza. Območje med kopališčema Grignano 1 in Grignano 2 je bilo do poletja 2023 zelo dobro obiskano, »takrat pa so dejansko prepovedali vstop,« je dejal Laterza. Kakšno pa je stanje iz pravnega vidika? Prostorski načrt uvršča grljanski tunel v kategorijo kopaliških območij. Po oceni Zdaj Trst spada podhod med pešpoti, katerih prosti prehod je v javnem interesu. Poleg tega pa predvidevajo izvedbene odločbe o prostorskem načrtu, da mora biti ob obali zagotovljen prehod pešcev.

K temu gre dodati, da je podhod zaprt za javnost, vozila, ki morajo zapeljati do kopališča Grignano 2, pa se ga lahko prosto poslužujejo. Zato je Laterza v pisnem svetniškem vprašanju vprašal, kakšno je stanje tunela. Po eni strani sprašuje pristojne o strukturalnem stanju tunela, torej če je iz varnostnega vidika prehoden. To je pomembno tudi za goste Grignano 2. Ti imajo namreč kot edini izhod na voljo stopnice oziroma dvigalo do hotela Riviera, zaradi zaprtega podhoda pa nimajo položne poti, po kateri bi lahko v sili bežali. Na koncu pa sprašuje Laterza pristojne še, kako nameravajo spet omogočiti prosto rabo tega podhoda.

»Popolne zapore, kakršna bi bila potrebna v primeru resne nevarnosti, namreč ni,« je poudaril. »Zaprto je le za pešce, kar naj bi prostorski načrt izrecno prepovedal.« Za odprtje podhoda se zavzema tudi nova skupina Riva Massimiliano e Carlotta.