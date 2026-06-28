Zakaj Občina Trst ne koristi sredstev za slovenščino?

Občina Trst ne bo prejela sredstev iz Mreže za slovenski jezik za poslovanje v letu 2025, saj ni sporočila začetka dejavnosti za spodbujanje rabe slovenskega jezika v javni upravi, kar je neizogiben korak za koriščenje sredstev. »Občino smo spomnili na potrebno dokumentacijo in jo pozvali, naj jo pripravi,« je za Primorski dnevnik povedala vodja Centralnega urada za slovenski jezik pri Deželi Furlaniji - Julijski krajini Erika Hrovatin. Dokumentacije pa niso prejeli.

Sredstva za poslovanje javnih uprav v slovenskem jeziku so zagotovljena po zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji 38/2001. Za Občino Trst je bilo predvidenih 120 tisoč evrov letno v triletju 2025-2027 za delovanje treh jezikovnih okenc, ker pa občina ni priložila potrebne dokumentacije tekom leta 2025, je dejansko zamudila del sredstev. »Če bi sporočila začetek dejavnosti in je potem ne bi izvedla, bi lahko znesek za leto 2025 prejela leto kasneje, tako pa to ni več mogoče,« je še pojasnila Hrovatin.

Zakaj ni pravočasno preložila dokumentacije za koriščenje sredstev, ni znano. Z Občine Trst namreč še niso pojasnili, kje naj bi se zataknilo. Iz direkcije občinskih uradov so sicer za Primorski dnevnik zagotovili, da bodo posredovali ustrezne informacije. Zaprošenih pojasnil pa nismo še prejeli.