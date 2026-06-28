Trijezična čezmejna platforma vstopa v novo razvojno fazo

Go2025.eu ne bo ostala le digitalni spomin na goriško leto Evropske prestolnice kulture. Trijezična čezmejna platforma, ki je obiskovalcem in domačinom približala program GO! 2025 in goriški prostor, vstopa v novo razvojno fazo. V njej bodo zaživele tri vsebinske celote: razdelek, posvečen potem in doživetjem širšega brezmejnega območja, informativni prostor za tri univerze ter mreža za spodbujanje sodelovanja pri evropskih projektih.

Platforma je nastala v okviru projekta Borderless Wireless, ki ga je zasnoval in upravlja EZTS GO. V letu 2025 je bila predvsem digitalni vstop v Evropsko prestolnico kulture, v prihodnje pa naj bi utrdila vlogo trajne digitalne infrastrukture brezmejnega območja. Čeprav je leto 2026 prehodno obdobje po vrhuncu mednarodne vidljivosti, platforma še naprej beleži stabilno uporabo: povprečno jo obišče okoli 120.000 uporabnikov na mesec. Glede na območje s približno 70.000 prebivalci podatek kaže, da presega zgolj informativno funkcijo.

Novi razdelek za poti in doživetja naj bi zaživel do konca leta. EZTS GO ga načrtuje z lokalnimi deležniki s področja turizma in kulture ter drugimi akterji. Cilj je na enem mestu zbrati turistične in kulturne vsebine brezmejnega območja ter jih predstaviti pregledno in uporabno.

Go2025.eu že zdaj združuje koledar kulturnih dogodkov, turistične informacije, doživetja, storitve in druge uporabne vsebine. Med orodji je tudi več kot 30 spletnih kamer z različnih lokacij čezmejnega območja. Skupaj z aplikacijo in drugimi rešitvami se oblikuje digitalni ekosistem za obiskovalce, prebivalce, organizatorje dogodkov in lokalne ponudnike.

Druga novost bo Borderless Campus, namenjen povezovanju tržaške, videmske in novogoriške univerze, ki so z EZTS GO že podpisale sporazum o sodelovanju. Razdelek naj bi postal skupna informativna točka za študente in akademsko skupnost. Tretji razdelek, Borderless Network, pa bo spodbujal sodelovanje institucij, kulturnih in turističnih organizacij, univerz ter drugih deležnikov pri evropskih projektih.

»Projekt Borderless Wireless nam je prinesel veliko zadovoljstva in ga lahko označimo za naš vodilni projekt. Odločitev za vključevanje lokalnega okolja se je izkazala za pravilno, kar potrjujejo številke in nadgradnje, ki jih uvajamo,« je povedala direktorica EZTS GO Romina Kocina. Dodala je, da projekt še zdaleč ni zaključen in ima velik razvojni potencial.

Pomemben del razvoja ostaja vključevanje lokalne skupnosti. Uporabniki lahko na go2025.eu še naprej predlagajo dogodke, prenočišča in lokale ter zaprosijo za uporabo logotipa. Brezplačni obrazci so dostopni v razdelku Pridružite se nam.