VREME
DANES
Nedelja, 28 junij 2026
Iskanje
Tenis

Tudi moška ekipa Gaje v C-ligi

Teniški igralci gropajsko-padriške Gaje so se napredovanja veselili včeraj na Padričah

Jan Grgič |
Trst |
28. jun. 2026 | 7:46
    Tudi moška ekipa Gaje v C-ligi
    Postava Gaje, z leve: Rok Kovačič, Andrea Camporeale, Matteo Cigui (kapetan), Giulio Benussi (DRUŠTVENI ARHIV)
Dark Theme

Gropajsko-padriška Gaja bo v prihodnji sezoni imela tudi moško ekipo v teniški C-ligi. Na včerajšnji tekmi predzadnjega kroga v D1-ligi so gajevci, ki so v športnem centru Gaje na Padričah igrali v postavi Andrea Camporeale, Rok Kovačič in Giulio Benussi, premagali goriško Campagnuzzo. Končni rezultat je bil 3:0. Camporeale je s 6:3, 5:7 in 6:4 odpravil Gianesija, Kovačič je bil z izidom 6:2, 7:5 boljši od Mianija in Benussi je premagal Bulfona s 5:7, 7:6 in 6:1. Gajo čaka še zadnji napor konec prihodnjega tedna. Varovanci kapetana Mattea Ciguia bodo sezono zaključili prihodnjo nedeljo, ko se bo Gaja za deželni naslov pomerila še z zmagovalcem dvoboja med kluboma Sant’Elia in Tennis Città di Udine.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: