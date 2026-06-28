Tudi moška ekipa Gaje v C-ligi

Gropajsko-padriška Gaja bo v prihodnji sezoni imela tudi moško ekipo v teniški C-ligi. Na včerajšnji tekmi predzadnjega kroga v D1-ligi so gajevci, ki so v športnem centru Gaje na Padričah igrali v postavi Andrea Camporeale, Rok Kovačič in Giulio Benussi, premagali goriško Campagnuzzo. Končni rezultat je bil 3:0. Camporeale je s 6:3, 5:7 in 6:4 odpravil Gianesija, Kovačič je bil z izidom 6:2, 7:5 boljši od Mianija in Benussi je premagal Bulfona s 5:7, 7:6 in 6:1. Gajo čaka še zadnji napor konec prihodnjega tedna. Varovanci kapetana Mattea Ciguia bodo sezono zaključili prihodnjo nedeljo, ko se bo Gaja za deželni naslov pomerila še z zmagovalcem dvoboja med kluboma Sant’Elia in Tennis Città di Udine.