Zanima jo več področij

Aurora Rupena je višješolski študij na jezikovnem liceju zaključila na najboljši možen način, z najvišjo oceno. Te ocene res ni pričakovala in je bila zato zelo zadovoljna in prijetno presenečena, ko jo je dobila. »Nisem mogla verjeti, da sem zaključila s stotico. To je bil zelo lep občutek, še posebej ko sem povedala staršem in prijateljem, res nepozabno,« je bila vesela Aurora.

Tudi maturo je opisala kot nepozabno, ki pa upa, da se ne bo nikoli ponovila, saj je bila psihično zelo naporna, saj niso niti vedeli, če bodo sploh imeli maturo in v kateri obliki bo potekala. Z maturo je bila zelo zadovoljna, tudi zato, ker je po dolgem času spet videla profesorje. V času šolanja na daljavo je bila zadovoljna s tem, kako so se profesorji ukvarjali z njimi, saj so jim bili pripravljeni pomagati v primeru, da so jih potrebovali.

Kot ostali sošolci se je tudi Aurora ukvarjala s tematiko ženske v angleški in ruski literaturi. Točneje se je posvetila pisateljici Mary Shelley in enemu od Tolstojevih likov, Ani Karenini.