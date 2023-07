Zanimajo jo azijski jeziki

Čeprav je pred petimi leti izbrala šolo, ki sloni bolj na znanstvenih predmetih in namerava študij nadaljevati z jeziki, svoje izbire ne obžaluje, saj se je tako poglobila tudi v zanimive znanstvene predmete. Martina Gruden iz Saleža, ki je z odliko in pohvalo zaključila Znanstveni licej Franceta Prešerna, se je namreč v zadnjih letih navdušila nad jeziki. Rada bi se vpisala na bolonjsko univerzo, in sicer na program Jeziki, trgi in kulture Azije ter sredozemske Afrike.

Japonska kultura jo je očarala že prej, zato si je tudi četrti letnik višje srednje šole želela opravljati tam, a ji je načrte prekrižala pandemija. »Zato sem se zadnji trenutek odločila, da izmenjavo opravim na Irskem,« je pojasnila Martina. »Najbolj me je navdušilo to, da sem spoznala ogromno različnih ljudi,« je dejala odličnjakinja, ki je gostiteljsko družino delila z dekletoma iz Španije in Nemčije.

Čakanje, umetna inteligenca

Kljub temu, da je bila vseh pet let odličnjakinja, jo je na začetku mature nekoliko izdala trema. »Prva pisna naloga je bila najtežja, predvsem zato, ker sem bila na začetku nemirna. Ko sem se sprostila, sem pisala brez težav,«je priznala maturantka, ki se je odločila za naslov o pomenu čakanja. »Čakanje ima danes negativen predznak. Imamo ga za čas, ki mora preteči med dvema dogodkoma in ga skušamo z nečim zapolniti,« je svoje razmišljanje obnovila Martina. Druga pisna naloga pa ji ni povzročala večjih težav, saj so bili nanjo gotovo pripravljeni.