Zapeljivka mu je z zapestja snela 100.000 evrov vredno uro

Mislil je, da ga dekle snubi, v resnici pa mu je med otipavanjem snelo uro znamke Rolex in zbežalo. Starejši moški, star naj bi bil med 70 in 80 let, je bil v Ulici San Nicolò davi okoli 10.30 žrtev kraje dragocene ure. Po podatkih policije naj bi se v belo oblečeno dekle približalo moškemu in ga začelo zapeljevati. Med dobrikanjem naj bi ga začela božati po zapestju, na katerem se je bohotila ura znamke Rolex Daytona Paul Newman, vredna 100.000 evrov.

Z urno potezo naj bi tatica moškemu uro snela z zapestja in z njo odhitela proti avtomobilu s prižganim motorjem, ki jo je čakal v Ulici San Spiridione. Ko je moški doumel, kaj se mu je pravkar pripetilo, je bilo že prepozno. Začel je kričati, da so ga okradli, nekateri trgovci naj bi celo neuspešno poskušali ustaviti dekle, ki pa je z avtom odbrzelo stran. Na policiji so še dejali, da so preiskave o dogodku v teku, moškega naj bi policisti pozvali, naj krajo prijavi organom pregona.