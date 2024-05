Zapleta se s teraso in bazenom na strehi

Trst zadnje leto doživlja pestro naložbeno obdobje, ki pa ga pogosto upočasni birokracija. Da v Italiji ta zna biti velika težava, dobre ve avstrijski poslovnež Ivan Holler, ki na gradbeno dovoljenje za preobrazbo nekdanje zgradbe Italijanskih železnic na Trgu Vittorio Veneto v štirizvezdični hotel čaka že leta. Investitor, ki je nepremičnino skupaj s partnerji kupil na javni dražbi oktobra leta 2020, v njej pa je leta 2025 nameraval odpreti hotel nemške hotelske veriga 25hours, je zaradi zamud pri pridobivanju dovoljenj odprtje že večkrat preložil. Pretekli mesec je na mestne politike naslovil celo pismo, v katerem jih vabi, naj v dobro mesta odobrijo njegove prošnje.

Zapletati se je začelo pred letom dni, ko je Holler na občinske uradnike naslovil načrt, ki med drugim predvideva ureditev terase in bazena na strehi, za kar je dobil kulturnovarstveno soglasje (pod pogojem, da se terasa ne vidi od spodaj). Z občine, ki sicer v ureditvenem načrtu ne dopušča teras na tem koncu mesta, v vsem tem času ni prejel nobenega odgovora. Še več. Izvedel je, da mora njegov projekt skozi rešeto mestnih svetnikov. Na prihodnji seji občinskega sveta ti ne bodo odločali o Hollerjevem arhitektonskem projektu, ampak o tem, ali ta vsebuje akcijski načrt za oživitev mestnega jedra. Po deželni zakonodaji lahko namreč občine podeljujejo gradbena dovoljenja z odstopanji, če uresničeni projekti s seboj prinašajo tudi urbano regeneracijo oz. če se s projektom celovito izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in socialno stanje v izbranem delu mesta. Pa se prenova Trga Vittorio Veneto lahko obravnava kot primer urbane regeneracije?

O tem se je govorilo na včerajšnjem sestanku občinske komisije za prostorsko načrtovanje. Ta je bil sicer nadaljevanje aprilskega sestanka, ki so ga prekinili, ko so mestni svetniki zaprosili, da bi se lahko glede vložene dokumentacije s strani Ivana Hollerja posvetovali z uradniki. V tem času so to storili, a skoraj nikomur ni uspelo priti ven iz vrtinca birokratskih zapletov.

