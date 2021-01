Zaporniki v času covida-19

Marca lani so tudi za zapornike stopili v veljavo izredni ukrepi za zajezitev pandemije. Le redki so lahko zaporno kazen začasno prestajali v hišnem priporu. Takrat je tržaška občina opozorila, da življenjske razmere v tržaškem zaporu niso v skladu s koronavirusnimi varnostnimi predpisi. Premajhni prostori, kjer potekajo skupinske dejavnosti, ne omogočajo spoštovanja medosebne razdalje, v primeru okužbe pa bi že marca težko postavili bolnike v karanteno.

»Splošna javnost se na to ni ozrla,« zapisuje Elisabetta Burla, varuhinja pravic zapornikov v tržaški občini, v tiskovnem sporočilu. »Še danes je zanimanja premalo, ko se po desetih mesecih stanje v zaporu ni spremenilo, prišlo pa je do okužb. Težave pri upravljanju novega žarišča so dokaz, da so prostori neprimerni. Zdravstveno podjetje Asugi in vodstvo zapora so bili zapornikom ob strani, pričakovali pa smo temeljitejše posredovanje ministrstva za pravosodje in oddelka za pravosodno upravo pri urejanju prošenj za prestajanje alternativnih kazni.«