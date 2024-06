Zaradi močne burje je Občina Trst danes, 24. junija, zaprla vse mestne parke. To so Ljudski vrt, Falcone in Borsellino na Judovcu, Basevi, Fra M.V. Antollovich v Ulici Carpineto, Wanda in Marion Wulz v Ulici Catullo, vrt na trgu Hortis, vile Revoltella, vile Sartorio in druge. Jutri bodo preverili, ali so vremenske razmere ugodne za ponovno odprtje.