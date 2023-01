Zaradi nesreče prometni kolaps v smeri mestnega središča

Zaradi prometne nesreče, ki se je pripetila okrog 7. ure, torej ravno v prometni konici, pred nekdanjo dvorano Tripcovich na Trgu Libertà, je v smeri Trsta v jutranjih urah nastal prometni kolaps. Dolge vrste avtomobilistov so bile na vseh prometnicah v smeri Trsta, od Ul. Commerciale do Furlanske in Obalne ceste. Promet je bil skoraj popolnoma ustavljen. Čakalna doba voznikov je presegala 30 minut.

V nesrečo, ki se je pripetila na Trgu Libertà, sta bila vpletena dva avtomobila. Fiat je v naletu silovito trčil v bmw. Dve osebi sta bili lažje poškodovani in so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili poleg reševalcev lokalni policisti, ki so sicer na vseh glavnih prometnicah v smeri Trsta imeli veliko dela. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče in očiščenja vozišča je bil prevozen le en vozni pas od treh, zaradi česar je bil promet močno oviran. Promet je znova normalno stekel okrog 9. ure.