Zaradi radona zaprli vrtca na Opčinah

Starši otrok, ki obiskujejo otroški vrtec Čok na Opčinah, so včeraj prejeli pismo ravnateljice Mare Petaros. Obvestila jih je, da je deželna ustanova ARPA 7. marca v vrtčevskih prostorih na Nanoškem trgu izmerila nedovoljeno prisotnost plina radon. Zato so didaktične dejavnosti že včeraj potekale ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov, ki jih je določil odgovoren za varnost v šolskem poslopju. Obe ravnateljstvi (slovensko in italijansko) ter Občina Trst se trudijo za čimprejšnjo vrnitev v stavbo in nemoten potek pouka, medtem pa so našli alternativno lokacijo.

Otroke, ki obiskujejo obe sekciji slovenskega vrtca Čok, bodo komaj bodo občinski radi uredili vse potrebno za selitev, preselili v pritlične prostore Osnovne šole C. Lona v Ulici san Mauro 14. Italijanske malčke pa bodo razdelili v dve šoli: ena sekcija bo obiskovala prostore šole Lona, druga pa vrtec Fraulini B na Oširku san Tommaso 17.

Kdaj naj bi do selitve otroških vrtcev prišlo, ni še znano. Danes naj bi se vsekakor vzgojiteljice odločile za take dejavnosti, ki naj bi potekale zunaj vrtčevskega poslopja.

Openski vrtec Čok je sicer nedavno doživel temeljito prenovo. Otroci so se iz začasnih kontejnerjev vrnili pod streho obnovljene stavbe na Nanoškem trgu pred približno letom dni.

Radon je naravni radioaktivni plin brez vonja in barve, zato ga zaznajo samo s specifičnimi meritvami. Naravno izhaja iz zemlje, nabira pa se v zaprtih prostorih.