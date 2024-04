Na območju za svetilnikom nad Furlansko cesto so danes mestni redarji zaprli za promet Ulico Piani, ki pelje proti Komenščini in Ulici Bonomea. Zaradi posledic minulega obilnega deževja so se na cesto zrušili kamenje in zemlja. Delavci odpravljajo škodo in sanirajo območje. Menijo, da jo bodo predvidoma spet odprli v nekaj dneh, morda že v četrtek, ko bo tovornjak odpeljal material. Zapora velja že od spodnje Ulice Braidotti, kamor se obrne s Furlanske ceste.