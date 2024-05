Zasegli 133 prehrambenih izdelkov in sedem kilogramov tobaka za nargile

Tržaški lokalni policisti posvečajo del svoje dejavnosti nadzorovanju trgovin, zlasti tistih, v katerih prodajajo prehrambene izdelke. Posebno pozornost namreč namenjajo zaščiti zdravja uporabnikov, so pojasnili, pa tudi lojalni konkurenci do tistih trgovin, ki spoštujejo pravila.

V preteklem tednu je patrulja lokalnih policistov med rutinsko kontrolo v eni od trgovin v središču Trsta odkrila več prehrambenih izdelkov brez obveznih oznak, ki jih predvideva Evropska unija. Zasegli so 133 različnih prehrambenih izdelkov in naložili 2000 evrov kazni.

Ob blagajni so nato še opazili več posod melase, v katerih je bil tobak za nargile. Po natančnejšem preverjanju so ugotovili, da so nezakonite, saj so bile brez obveznih oznak carinske uprave in brez navodil v italijanščini. Več kot sedem kilogramov tujega tobaka za nargile so zasegli. O tem so obvestili carinsko upravo, ki bo nadaljevala s preiskavo in bo storilcem naložila globo.